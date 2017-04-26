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سياسة واقتصاد

فيديو: إحباط هجوم على موقع لأرامكو السعودية بزورق مفخخ

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، نجاح قوات حرس الحدود، أمس الثلاثاء، في إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة بجازان، جنوب المملكة، باستخدام زورق مفخخ.

 

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية "تمكن رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان.. من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ".

 

وأضاف إنه "تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية".

 

وأوضح أنه "عند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد مما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري".

 

وقال إنه "بفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر".

 

وتابع إن "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها".

 

وأضاف "العمل جنباً إلى جنب مع زملائهم من منسوبي القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التي تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم".

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