دبي لصناعات الطيران تستحوذ على شركة "أواس" في مجال تأجير الطائرات

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ بشكل كامل على مجموعة شركات "أواس"؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات، وذلك عبر تمويل تديره شركة "تيرا فيرما كابيتال بارتنرز" ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا، ولم يتم الكشف عن بنود هذه الصفقة.

وتزاول شركة "أواس" نشاطها منذ أكثر من 30 عاماً كواحدة من شركات تأجير الطائرات الرائدة في العالم، بأسطول يضم 263 من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب وبأحجام تتراوح بين البدن الضيق والعريض، بما في ذلك 23 طائرة جديدة سيتم تسليمها قبل نهاية العام 2018، وتقدم "أواس" حالياً مجموعة متخصصة من حلول الطيران لقادة عملاء تضم أكثر من 85 شركة طيران في أكثر من 45 بلداً.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سوف يكون لدى الشركة التي ستنتج عن الاستحواذ أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم 394 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار، وسوف تقدم خدماتها لأكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في أكثر من 55 بلداً عبر مكاتب تابعة لها في دبي إيرلندا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لدبي لصناعات الطيران: "يمثل الاستحواذ على شركة أواس خطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، ويضع دبي لصناعات الطيران بين أهم عشر شركات لتأجير الطائرات، لقد نمت أعمالنا في مجال تأجير الطائرات بوتيرة متسارعة، ولاشك أن هذا الاستحواذ سيزيد حجم محفظة أعمالنا بأكثر من الضعف، كما سيوف النطاق اللازم للشركة لتقدم أفضل معايير الخدمة لعملائها".

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نجحت شركة أواس على مدى العقود الثلاثة الماضية في بناء علامة تجارية محترمة مع قوة عاملة ذات خبرات واسعة، ونحن سعداء بأن نتمكن من الاستحواذ على هذه المنصة في خطة ستجمع قدرات أواس عالمية المستوى مع خبرتنا الرائدة لتقديم مجموعة أوسع من حلول الطيران لعملائنا في مختلف أنحاء العالم، وبالإضافة إلى ذلك سينتج عن هذا الاستحواذ محفظة متنوعة قادرة على تحقيق عوائد قوية ومعدلة حسب المخاطر".

وسيتم تمويل هذه العملية عبر الموارد الداخلية وتعهدات تمويل الدين لشركة دبي لصناعة الطيران،.

وتخضع الصفقة حالياً للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من عام 2017.

وقد حصلت دبي لصناعات الطيران على الاستشارات الخاصة بهذه الصفقة من "فريشفيلدس بروكهاوس ديرينجر"، و"مورغان ستانلي أند كو"، وكذلك من شركات "كي بي إم جي"، و"لاثام" و"اتكينز".

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