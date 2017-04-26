حساب المواطن: السعودي القاطن بمنزل رب الأسرة تابع ولو استقل مادياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد المسؤول على برنامج حساب المواطن" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن من يقطن بمنزل رب الأسرة هو "تابع ولو استقل مادياً" في طريقة احتساب المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المقرر إطلاقه قريباً.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المشرف العام على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي إن جميع أفراد الأسرة الذين يسكنون في منزل واحد ولهم رب أسرة يتم التعامل معها كأسرة واحدة في تحصيلهم للدعم المادي، حيث إن الأبناء وإن استقلوا بمصروفهم ومعيشتهم الشخصية عن دخل رب الأسرة إلا أنهم غير مستقلين فعليا، كونهم يستهلكون الماء والكهرباء من منزل رب الأسرة والأب هو المسؤول عنهم.

وأوضح "العصيمي" أن الفرد المستقل عليه إثبات استقلاليته، وأنه سيتم التعريف قريبا عن المقصود بـ "المستقل" إما أن يتجاوز عمراً معيناً أو ممن يسكن في منزل وحده أو غير ذلك من التعريفات.

وكشف عن أرقام المسجلين في البرنامج والذين بلغوا 3.5 ملايين رب أسرة، في حين تجاوز الأفراد المسجلين حاجز الـ 12 مليون شخص، مشيراً إلى أن المعايير الأساسية التي بنيت عليها سياسة الصرف مرتبطة بعدد أفراد الأسرة، فكلما زاد عدد الأفراد ارتفع البدل الممنوح لهم، كما يعتمد أيضا على دخل الأسرة الكاملة، فكلما انخفض دخل الأسرة زاد البدل، لافتاً إلى أن جميع البيانات التي يفصح عنها المواطن هي صحيحة للوزارة بنسبة 100 بالمئة حتى يثبت لها العكس.

وأشار إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل الأول من مايو/أيار القادم.

وأوضح أن غرفة العمليات في برنامج حساب المواطن لمست قبل يومين دخولاً كبيراً جداً غير مسبوق من المستفيدين للتأكد من استمرارية البرنامج، نظراً للإشاعة المتعلقة بإيقافه بعد قرار إرجاع البدلات.

ولفت إلى أن سياسات البرنامج في التسجيل والتحديث ثابتة والتي لم تتغير، مؤكداً استمرار برنامج حساب المواطن كبرنامج وطني مرتبط برؤية المملكة 2030، لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.