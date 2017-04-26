السعودية: تغريم إعمار المدينة الاقتصادية 100 ألف ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" لمخالفتها نظام الشركات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها علة موقع "تداول" أن المخالفات تمثلت في عدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في شأن توقيع عقدين مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة (طرف ذو علاقة) والتي لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة في هذين العقدين كونه يملك ما نسبته 80 بالمئة من الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة.
وتقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهي منطقة اقتصادية خاصة شمالي مدينة جدة على البحر الأحمر تأسست عام 2006.
وكانت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" قد وقعت يوم 22 يناير/كانون الثاني 2017 على عقدين مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة (شركة ذات مسؤولية محدودة) الأول بقيمة 32.5 مليون ريال لتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الكهرباء، الري، المياه، الصرف الصحي، الألياف البصرية وشبكة الطرق داخل مخطط المروج ( GC5)، والثاني بقيمة 18.8 مليون ريال لتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الكهرباء، الري، المياه، الصرف الصحي، الألياف البصرية وشبكة الطرق داخل مخطط التالة جاردنز (3).المزيد من أخبار السعودية
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