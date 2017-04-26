حساب المواطن: صرف المبالغ للسعوديين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن برنامج "حساب المواطن" مستمر في آلية عمله وتحديث كل ربع سنة في البيانات وعليه تتغير نسب الدعم وأن الدعم سيكون نقدي وحجم الأسرة ومستوى الدخل أهم محدد للدعم.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الثلاثاء عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص إن الدعم سيكون نقدي، وحجم الأسرة ومستوى الدخل أهم محدد للدعم، وجميع برامج الدعم الحكومي الموجودة اليوم مثل الضمان وحافز ستنضم للبرنامج وهذا لا يعني إلغاء هذه البرامج، وعدد المسجلين أكثر من 12 مليون فرد، والأسر المسجلة حتى الآن بجميع أفرادها أكثر من 3.4 مليون أسرة.

وقال ماجد العصيمي المشرف على برنامج "حساب المواطن" إن "الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية سهل عملية تحليل البيانات"، مشيراُ إلى أن هناك 227 ألف مواطن يحتاجون لتقديم مستندات إضافية لاستحقاق الدعم. وأن المرأة التي تنفق على أولادها ستتمكن من الدخول مباشرة وتسجيل بياناتها ما لم يعترض الزوج.

وشدد "العصيمي" على أن "المستفيد يجب أن يغير بياناته بناءً على تغير دخله.. وتغير البدلات والعلاوات عامل مؤثر في الدعم. واثبات من يعول الأسرة من العوامل المهمة في استحقاق الدعم. مؤكدا أنه لا خلاف مع مؤسسة النقد (العربي السعودي/ البنك المركزي) ونتفق معهم على خصوصية الحسابات البنكية للمواطنين".

وأكد أن "المعلومات في الحساب ملك للمواطن ولن يتم إعطاءها لأي أحد وليس إلزامياً أن يسجل جميع المواطنين في البرنامج".

وأوضح أنهم ملتزمون بصرف الأموال للمواطنين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة وسيتم ذلك خلال العام الجاري.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.