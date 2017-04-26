Arabian business
سياسة واقتصاد

الإمارات تطلق منطقة حرة للأسواق الأوروبية في ميناء خليفة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات تطلق منطقة حرة للأسواق الأوروبية في ميناء خليفة

أعلنت موانئ أبوظبي عن اتخاذ منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة الاستعدادات اللازمة لفتح الباب أمام الأسواق الأوروبية للاستفادة منها، وذلك على هامش منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي السادس ضمن مشاركة الدولة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي.
وقال مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية خلال منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي : "إن منطقة التجارة الحرة الجديدة، ستسهم في إضافة أكثر من 100 مليون متر مربع لمنطقة "كيزاد"، التي نجحت في استقبال نحو 130 مستثمرا دولياً ومحلياً منذ افتتاحها عام 2016.
وومن جانبه قال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولذلك فإننا ملتزمون بتسهيل نموها بشكل مستدام خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي".
وكذلك قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "اخترنا أن نسلط هذا العام الضوء على مساهمة دولة الإمارات في الثورة الصناعية الرابعة، إذ نهدف إلى دفع هذه الثورة وقيادة جهودها الرامية إلى تطوير هذه المبادرات الاستراتيجية إلى حركة عالمية. وأطلقنا العام الماضي خطة تنفيذية من ستة محاور، حيث تعتبر أول سياسة وطنية من نوعها لتطبيق التكنولوجيا دعماً للثورة الصناعية الرابعة".
وتحدث علي عبدالله الأحمد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عن العلاقات التجارية والاقتصادية القوية التي تجمع بين الدولة وألمانيا، وأشار الأحمد إلى أن دولة الإمارات تعتبر اليوم أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى الدول العربية، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 15.52 مليار يورو في عام 2015، أي ما يعادل 30% من إجمالي التجارة العربية.

ويعتبر منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي فعالية سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار الأجنبي المباشر المتاحة للأطراف المعنية الدولية، إلى جانب عقد لقاءات بين الأطراف التجارية والشركات والحكومة.
وناقش المنتدى بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن كبرى الشركات الصناعية الإماراتية، حيث ركزت أوراق العمل وجلسات النقاش على موضوع تحول الدولة إلى اقتصاد ما بعد النفط والتركيز على الابتكار والتطبيقات التكنولوجية على مستوى دولة الإمارات، فضلاً عن جاهزية الدولة لاستقبال الاستثمارات الدولية.
وسلط المسؤولون الضوء خلال المنتدى على الدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات باعتبارها "العمود الفقري" للاقتصاد، فضلا عن الإشارة إلى قوة العلاقات التجارية الألمانية الإماراتية والاستثمارات المباشرة المستمرة بين الجانبين.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

فيديو: إحباط هجوم على موقع لأرامكو السعودية بزورق مفخخ

دبي لصناعات الطيران تستحوذ على شركة "أواس" في مجال تأجير الطائرات

حساب المواطن: السعودي القاطن بمنزل رب الأسرة تابع ولو استقل مادياً

السعودية: تغريم إعمار المدينة الاقتصادية 100 ألف ريال

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بنك "الإمارات دبي الوطني" شريكا أول رسميا لإكسبو 2020 دبي

إيقاف "السعودية الهندية للتأمين" من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »