الإمارات تطلق منطقة حرة للأسواق الأوروبية في ميناء خليفة

أعلنت موانئ أبوظبي عن اتخاذ منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة الاستعدادات اللازمة لفتح الباب أمام الأسواق الأوروبية للاستفادة منها، وذلك على هامش منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي السادس ضمن مشاركة الدولة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي.

وقال مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية خلال منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي : "إن منطقة التجارة الحرة الجديدة، ستسهم في إضافة أكثر من 100 مليون متر مربع لمنطقة "كيزاد"، التي نجحت في استقبال نحو 130 مستثمرا دولياً ومحلياً منذ افتتاحها عام 2016.

وومن جانبه قال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولذلك فإننا ملتزمون بتسهيل نموها بشكل مستدام خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي".

وكذلك قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "اخترنا أن نسلط هذا العام الضوء على مساهمة دولة الإمارات في الثورة الصناعية الرابعة، إذ نهدف إلى دفع هذه الثورة وقيادة جهودها الرامية إلى تطوير هذه المبادرات الاستراتيجية إلى حركة عالمية. وأطلقنا العام الماضي خطة تنفيذية من ستة محاور، حيث تعتبر أول سياسة وطنية من نوعها لتطبيق التكنولوجيا دعماً للثورة الصناعية الرابعة".

وتحدث علي عبدالله الأحمد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عن العلاقات التجارية والاقتصادية القوية التي تجمع بين الدولة وألمانيا، وأشار الأحمد إلى أن دولة الإمارات تعتبر اليوم أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى الدول العربية، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 15.52 مليار يورو في عام 2015، أي ما يعادل 30% من إجمالي التجارة العربية.

ويعتبر منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي فعالية سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار الأجنبي المباشر المتاحة للأطراف المعنية الدولية، إلى جانب عقد لقاءات بين الأطراف التجارية والشركات والحكومة.

وناقش المنتدى بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن كبرى الشركات الصناعية الإماراتية، حيث ركزت أوراق العمل وجلسات النقاش على موضوع تحول الدولة إلى اقتصاد ما بعد النفط والتركيز على الابتكار والتطبيقات التكنولوجية على مستوى دولة الإمارات، فضلاً عن جاهزية الدولة لاستقبال الاستثمارات الدولية.

وسلط المسؤولون الضوء خلال المنتدى على الدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات باعتبارها "العمود الفقري" للاقتصاد، فضلا عن الإشارة إلى قوة العلاقات التجارية الألمانية الإماراتية والاستثمارات المباشرة المستمرة بين الجانبين.

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