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سياسة واقتصاد

الكويت تقر منحة 100 مليون دولار لبغداد هي الأولى منذ 1990

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
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الكويت تقر منحة 100 مليون دولار لبغداد هي الأولى منذ 1990
إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم الدولة الإسلامية

قال مسؤول عراقي يوم الثلاثاء إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم الدولة الإسلامية.

 

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

 

ووفق رويترز، قالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت يوم الثلاثاء

 

وقال مصطفى الهيتي رئيس الصندوق في بيان إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

 

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن الخلافة في العراق وسوريا عام 2014.

 

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.

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