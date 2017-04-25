4.6 مليار درهم حجم مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب

تحرص دولة الامارات دوما على دعم المملكة المغربية تماشيا مع نهجها بلعب دور فعال في دعم مسيرة التنمية في الدول الشقيقة والصديقة، مثل المشروعات التنموية والحيوية التي ينفذها صندوق أبوظبي للتنمية في المملكة المغربية والتي خصصتها الدولة في عام 2013 للمغرب وتجاوزت قيمتها 4.6 مليار درهم.

وشملت مشروع ميناء الدار البيضاء وسد خروب وتطوير ميناء المحمدية وكلية الطب والصيدلة بطنجة والقطار فائق السرعة إلى جانب مشاريع مدينة أصيلة وغير ذلك الكثير من المشروعات التي يشرف عليها الصندوق، وفق تقرير من وكالة أنباء الإمارات.

وقد وصلت نسبة الإنجاز في العديد من تلك المشروعات الى المراحل النهائية تمهيدا لتسليمها والإعلان عنها وتقديمها للمجتمع للاستفادة منها ولتساهم في حركة التنمية مثل مشروع تطوير ميناء المحمدية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 95% ومشروع ميناء الدار البيضاء الذي تم إنجاز 82% منه و75% هي نسبة الانجاز في المستشفى الجامعي.

وكانت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية قد قامت بزيارة إلى المملكة المغربية، لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق ضمن المنحة الخليجية التي خصصتها دولة الإمارات، حيث تم الاطلاع على سير العمل بالمشاريع المعتمدة من قبل الصندوق والتي جاري العمل على تنفيذها.

وخلال هذه الزيارة اطلعت البعثة على سير العمل في تلك المشاريع ومراحل إنجازها، حيث قدمت وكالة الموانئ المغربية للبعثة عرضا تقديميا لموقف تنفيذ مشروعي ميناء الدار البيضاء، وتحسين وتطوير ميناء المحمدية، وقام وفد الصندوق بزيارة ميدانية للمشروعين وأبدى ارتياحه على ما تم انجازه ومستوى جودة الأعمال المنجزة.

واطلع وفد البعثة على مراحل الإنجاز في مشروع تحديث البنية التحتية لميناء الدار البيضاء والذي يساهم الصندوق في تمويله بقيمة 80 مليون دولار، حيث تم إنجاز 82 % من الأعمال فيه ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية للميناء عبر إنجاز الشق البحري من مشروع ربط الميناء وتثبيت أرصفة رسو السفن وتأهيل الحواجز وتعزيز شبكة المياه.

أما مشروع ميناء المحمدية فيتمثل في تحسين وتطوير الميناء الذي يساهم الصندوق في تمويله بنحو 5.6 مليون دولار وتم إنجاز ما نسبته 95% منه ويهدف إلى تقوية وتعزيز موقع المحطة البترولية في الميناء.

وخلال الزيارة اجتمع الوفد مع عدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والمعادن والمياه والبيئة بالمملكة المغربية، واطلع على مراحل إنجاز مشروع سد خروب الذي يموله الصندوق بقيمة 136.4 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الاستعابية له نحو 185 مليون متر مكعب لتوفير مياه الشرب والري لسكان مناطق طنجة وأصيلة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020 .

وعن مشروع إنشاء وتجهيز مشروع كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة والذي يموله الصندوق بقيمة 32.4 مليون دولار، فقد ذكر تقرير البعثة أنه تم إنجاز 90% منه ويهدف إلى تزويد كلية الطب والصيدلة بكامل التجهيزات الطبية، للمساهمة في تأهيل الكوادر الطبية الوطنية لمزاولة مهنة الطب.

وعلى الصعيد ذاته فقد اطلع وفد صندوق أبوظبي للتنمية على مشروع المستشفى الجامعي محمد السّادس والتقى عدداً من المسؤولين في وزارة الصحة المغربية، وتفقد سير المشروع وتجهيز المستشفى الكائن في مدينة مراكش حيث تبلغ قيمة تمويل الصندوق لهذا المشروع 65 مليون دولار ويضم حوالي 916 سريراً وتم تزويده بأحدث المعدات الطبية المتوفرة في المجال الطبي، ووصلت نسبة الانجاز فيه الى أكثر من 75% ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري 2017.

وفي إطار المشروعات التي يمولها ويشرف عليها صندوق أبوظبي للتنمية في المملكة المغربية هناك العديد منها في مدينة أصيلة، مثل مشروع المدرسة الابتدائية المخصصة لمشروع السكن الاجتماعي والذي قام بتمويله الصندوق، وبلغت نسبة الانجاز فيه ما يقارب 90% وكذلك مشروع المحطة الطريقية والتي تم إنجازها وسيتم افتتاحها قريباً، وهي محطة حافلات متكاملة تتوفر فيها كامل الخدمات، إضافة الى المشروع الإسكاني بمرحلته الثالثة، والذي يشمل إنشاء 100 وحدة سكنية في مدينة اصيلة كمرحلة ثالثة من مشاريع الإسكان في المدينة الممولة من الصندوق وقد بلغت نسبة انجازه 85% ومن المقرر ان يتم تسليم المشروع مع نهاية العام الجاري 2017.

وعلى الصعيد ذاته وفي المدينة نفسها هناك مشروع متحف أصيلة الذي يأتي لدعم السياحة من خلال اقامة مركز ثقافي يضم مئات من الأعمال الفنية وقد بلغت نسبة الانجاز في هذا المشروع 85% وسيتم تسليمه كذلك بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بمشروع القطار فائق السرعة والذي ساهم الصندوق في تمويله بنحو 140 مليون دولار، فقد أوضح تقرير البعثة أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى حوالي 75% ومن المتوقع الانتهاء من كامل الأعمال فيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويساهم هذا المشروع الحيوي عند إنجازه في تقليص مدة السفر من 5 ساعات إلى ساعتين ويرفع أعداد المسافرين إلى 10 ملايين بدلاً من 3 ملايين مسافر في العام مما يدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية.

ويعد صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي، وتأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث يصل حجم تمويلات الصندوق منذ تأسيسه حوالي 80 مليار درهم لتمويل برامج ومشاريع تنموية تزيد عن 500 مشروع تنموي في 84 دولة حول العالم.