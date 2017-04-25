صدمة من تراجع السعودية في ترتيب الاستثمار الأجنبي﻿ من المرتبة 18 إلى 29

تحت عنوان "صدمة في «الشورى» من تراجع الاستثمار الأجنبي وغياب الاستراتيجية" ذكرت صحيفة الحياة أن أعضاء مجلس الشورى صدموا من تراجع الاستثمار الأجنبي عاماً بعد عام في المملكة، وتراجع ترتيب المملكة في هذا الصدد. ولفت الأعضاء أنه على رغم اعتماد رؤية 2030 على جذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية إلا أن الهيئة صدمت مجلس الشورى بنشر ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، والتي كانت في المركز الـ18 عام 2013 من أصل 44 دولة، وفي 2014 تراجعت إلى المركز الـ20، وفي 2015 تراجعت إلى المرتبة الـ24، وفي 2016 كانت في المركز الـ25، وفي سنة عرض «رؤية المملكة» 2017 تراجعت إلى المركز الـ29.

كما استغرب الأعضاء خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار من تبرير الهيئة لتراجع ترتيب المملكة في هذا الصدد، وأن أكبر معوقاتها أنها لا تملك استراتيجية، متسائلين عمن ينتظر من الجهات أن تقوم بإعداد الاستراتيجية لها وهي من مهمات عملها!

وأبدى الأمير خالد آل سعود دهشته من إلغاء مستثمر من بين كل ثمانية مستثمرين تراخيصه داخل المملكة، متسائلاً هل الأسباب من البيئة الاستثمارية أم المستثمر نفسه؟

وقال إن تراجع الدولة في مؤشرات التنافسية يدل على أن الهيئة تعمل عكس الاتجاه، ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب، مطالباً بتزويد المجلس بحالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور منصور الكريديس إلى أن هيئة الاستثمار أنشئت منذ 17 عاماً، والمطلع على تقريرها يرى أن لا نية لتحسين الاستثمار، وأنها فشلت في تنويع مصادر الدخل للمملكة عبر الاستثمار، كما أنها لم تستطع خلق وظائف للمواطنين، منتقداً تراجع المملكة في تحسن بيئة الاستثمار والتنافس عاماً بعد عام، حتى وصل ترتيب المملكة إلى 29 من أصل 44 دولة خلال هذا العام.

وأضاف: «أستغرب من ذكر هيئة الاستثمار سبب التراجع إلى عدم وجود استراتيجية»! وتابع: «من تنتظر الهيئة أن يقوم بإعداد استراتيجية لها من الجهات؟ وكيف قضت 17 سنة منذ إنشائها من دون استراتيجية»؟

ولاحظ المهندس محمد العلي أن الفرص الاستثمارية تعرض على المستثمرين من دون تفصيلات جاذبة أو دراسات للجدوى الاقتصادية. في حين تساءلت الدكتورة جواهر العنزي عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبها، دعت رائدة أبونيان الهيئة العامة للاستثمار إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وطالبت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات الأجنبية.

من جهته، طالب الدكتور فهد بن جمعة الهيئة بنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية. وقال إن الهيئة قامت بنشر مؤشرات اقتصادية لكل منطقة حول نسبة التشغيل والبطالة ومعدل الهجرة بين المناطق، ونشر المعلومات يسهم في تحفيز كل منطقة على المساهمة في النتائج المحلي للدولة واستثمار مواردها بالشكل المطلوب.