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سياسة واقتصاد

الإمارات .. لا تصاريح حج لغير المواطنين

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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الإمارات .. لا تصاريح حج لغير المواطنين
المصدر -البيان

أصدرت الهيئة العامة للشئون الإسلامىة والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعميماً إلى حملات الحج والعمرة العاملة في الدولة، أوقفت بموجبه منح تصاريح الحج لغير المواطنين سواء في هذا الموسم أو المواسم المقبلة.

 

وبحسب التعميم، على موقع صفحة البيان،  فإن هذا القرار يأتي بناء على تعليمات وزارة الحج في الآراضي المقدسة، وتنفيذا لبنود اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1438 بين وزارة الحج بالأراضي المقدسة  ووفد شؤون حج دولة الإمارات.

 

وآوضحت الهيئة أن الحصة المخصصة لمواطني دولة الإمارات هي 6228 حاجا.

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