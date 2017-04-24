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سياسة واقتصاد

نيوزيلندا تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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نيوزيلندا تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

أعلن وزير التنمية الاقتصادية النيوزيلندي، هون سيمون بريدج مشاركة بلاده رسمياً في إكسبو 2020 دبي، وذلك عبر خطاب من هون بيل إنجليش، رئيس الوزراء النيوزيلندي. 


وتنبع رغبة نيوزيلندا بالمشاركة في أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من القيم الجوهرية التي تستند إليها الدولة وهي حماية الطبيعة "كايتياكي Kaitiaki" والإبداع والنزاهة.


وبهذه المناسبة، ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي،  قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي "هناك الكثير من الأهداف المشتركة، التي تجمع بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التطلع والعمل على تحقيق مستقبل نظيف ومتجدد. ويجسد قرار نيوزيلندا المشاركة في معرض إكسيو 2020 مدى أهمية الدور الذي تلعبه دبي كوجهة عالمية وملتقى يجمع شعوب العالم وفقاً لشعارنا الرئيس تواصل العقول وصنع المستقبل".

 

وقال جيرمي كلارك واتسون، سفير نيوزلندا لدى دولة الإمارات: "تربطنا بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية قوية. بلادنا تؤمن بالتغيير وتزخر بصنّاع الأفكار والابتكارات، وفي الوقت نفسه تضع شعبها وطبيعتها ضمن اهتماماتها الرئيسية، ونحن متشوقون لمشاركة الأفكار والمعرفة والعمل معاً في مسيرة إكسبو 2020 دبي".

 

وقد وضعت نيوزيلندا والإمارات موضوع التعليم في رأس أولوياتهما، ولهذا تتشاركان في شغف الابتكار والحلول الذكية، وهما من الأهداف التي تكمن في صميم إكسبو 2020 دبي.

ووضّح السيد جون كي أن إكسبو 2020 دبي سيفتح الباب للعديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية أمام الشركات النيوزيلندية، وسيعمل أيضاً على تعزيز قطاع السياحة للدول المشاركة. وقال إن المشاركة في إكسبو 2020 ستعزز التبادل الثقافي بين الدول من أنحاء العالم.

 

وبينما تربط البلدين علاقات قوية في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والزراعة، فإن نيوزيلندا تسعى أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مجالات أخرى تشمل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتخطيط البيئي وحماية البيئة، والأبحاث الطبية.

 

ونيوزيلندا من أهم المزوّدين لقطاعات عديدة في دولة الإمارات مثل الأطعمة والمشروبات، والصحة، والبنية التحتية، على وجه الخصوص. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار) في عام 2015.
 


وبعد اطلاعه على أحدث المستجدات من إكسبو 2020 دبي، قال ماكلاي أن إكسبو "تتشكّل ملامحه ليصبح وجهة عالمية المستوى، تروّج لأعمال وثقافات لعشرات الملايين من الناس".

 

وكانت "طيران الإمارات"، شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي، قد أطلقت العام الماضي واحدة من أطول الرحلات التجارية المباشرة في العالم، حيث دشنت أول رحلة من دبي إلى أوكلاند بمسافة 14 ألف كيلومتر في مارس. فنيوزيلندا من أبعد بلدان العالم عن دولة الإمارات، حيث تستغرق رحلة الذهاب من دبي إلى نيوزيلندا نحو 16 ساعة، وتستغرق رحلة العودة 17 ساعة و15 دقيقة. بالتالي، فإن الرحلة الجوية الجديدة تقلّص زمن السفر إلى نيوزيلندا بنحو ثلاث ساعات في كل اتجاه.


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