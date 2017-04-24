رفض تمديد الخروج والعودة للمقيمين بالسعودية إلا بإلغاء التأشيرة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - رفضت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين في المملكة بعد إصدارها وطالبت بإلغاء التأشيرة وإصدارها من جديد بالمدة التي يريدها صاحب التأشيرة.

ووفقاً لصحيفة "عين اليوم" السعودية، جاء ذلك خلال رد من الجوازات السعودية في صفحتها الرسمية بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مع أحد المقيمين، بعد أن تواصل أولاً مع الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الالكترونية (أبشر)، وطلب منه التواصل مع "الجوازات".

وكان ذلك المقيم الذي جاء حسابه باسم "شخص عادي" قد طلب التمديد برسالة قال فيها "أنا آبي أسافر الفلبين لو سويت خروج وعودة لمدة شهرين وقبلت السفارة الفلبينية إعطائي تأشيرة، هل أقدر أمدد الخروج والعودة لستة أشهر".

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في القطاع الخاص.