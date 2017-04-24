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سياسة واقتصاد

ما مصير برنامج حساب المواطن السعودي بعد إعادة البدلات؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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ما مصير برنامج حساب المواطن السعودي بعد إعادة البدلات؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية استمرار برنامج (#حساب_المواطن) باعتباره برنامجاً إستراتيجياً وضمن رؤية المملكة 2030 لتقديم الدعم بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة برفع أسعار الطاقة الذي سيحدث مستقبلاً.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي في الوزارة أنه لا صحة لإلغائه بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة إعادة البدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

 

وقال "العصيمي" إنه "يجب على كل مواطن بعد استلام البدل أو حدوث تغيير يرتبط بالدخل، أو عدد أفراد الأسرة أو غير ذلك أن يعمل على تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن".

 

وتتساءل الكثير من السعوديين عن مستقبل برنامج حساب المواطن بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السبت الماضي أمراً ملكياً يقضي بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد أن أمر في سبتمبر/أيلول 2016 بتقليص البدلات المالية لموظفي القطاع العام.

 

#حساب_المواطن

 

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

 

 

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