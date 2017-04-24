الرياض: إعادة جميع البدلات لموظفي الدولة لا تعني المساس بالجدولة التي تمت سابقاً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، أمس الأحد، أن إعادة البدلات والمزايا والمكافآت المالية لموظفي الدولة بموجب الأمر الملكي الذي صدر قبل يومين لن تغير من الجدولة التي أُقرت سابقاً.

وأكدت "ساما" أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الرجوع على من استفاد من عمليات إعادة الجدولة تلك بإلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعادة الجدولة.

وأضافت أنها أبلغت البنوك والمصارف وشركات التمويل بإيقاف العمل بما ورد في تعميميها السابقين بخصوص تعليمات إعادة جدولة مديونيات بعض العملاء الصادرين في شهر المحرم ١٤٣٨هـ (مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016).

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر مساء السبت الماضي أمراً ملكياً يقضي بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد أن أمر في سبتمبر/أيلول 2016 بتقليص البدلات المالية لموظفي القطاع العام.