غرامة حيازة المواد الإباحية في السعودية 1500 ضعف المخدرات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد تقرير اليوم الأحد أن غرامة ضبط حيازة الأفلام الإباحية في السعودية تتجاوز 1500 ضعف غرامة عمليات ضبط الحبوب المخدرة (الكبتاجون) عبر المنافذ الجمركية في المملكة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر مطلع إن الفيلم الإباحي تصل غرامته إلى 500 ريال (134 دولار)، بينما تصل غرامة الحبوب المخدرة (الكبتاجون) 32 هللة (0.085 دولار) للحبة الواحدة، فيما تبلغ غرامة زجاجة الخمر 83.33 ريالاً للتر الواحد، وغرامة كيلوجرام من الهيروين 4500 ريال (1200 دولار)، وبقية أنواع المخدرات تبلغ غرامتها 1250 ريالاً (334 دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى، بحسب الصحيفة اليومية، أن مقدار الغرامة تتفاوت وفقا للصنف المهرب، موضحاً أن قضايا تهريب الخمور والمخدرات ذات شقين جنائي والتي تطبق فيها العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالسجن أو القتل لمهربي المخدرات، أو جمركي يتمثل في تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

وعن أسباب تخفيض الغرامة الجمركية لمهربي المخدرات والخمور، قال "العيسى" إن مهربي الممنوعات عادة لا يدفعون الغرامات المقررة عليهم، ويعود ذلك إلى الحكم عليهم بالقتل أو السجن لمدة طويلة ثم الإبعاد عن المملكة أو العجز عن سداد الغرامات.

وأضاف "العيسى" أنه يبنى على مبلغ الغرامة الجمركية تحديد مكافأة الضابطين ومن عاونهم، ويتم الصرف من صندوق المكافآت في المصلحة بسبب إتلاف هذه المهربات ولا يتم بيعها مثل المهربات الأخرى التي تستوفى فيها الغرامات من ثمن بيعها لمكافآت الموظفين، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الغرامة تتضاعف 3 مرات في حال إذا المكان التي وضعت فيه يحتاج إلى فك وتركيب.

ونقلت الصحيفة عن المصدر إن نسبة توزيع مكافآت الضبطيات الجمركية على الموظفين تختلف بحسب الصنف المهرب، منها 50 بالمئة لصندوق إيرادات الدولة، 25 بالمئة لصندوق المكافآت، 25 بالمئة للضابط الفعلي وللمساعدين في عملية العد والتحري، أما بالنسبة لضبطيات الخمور والمخدرات لا يورد منها شيء لصندوق إيرادات الدولة وتصرف 100 بالمئة ما بين صندوق المكافآت والضابط الفعلي والمساعدين في عملية العد والتحري.

وتشهد منافذ السعودية الجمركية -وخاصة البرية وثم الجوية- حالات عديدة لحيازة مواد ممنوعة في مقدمتها المخدرات ومنتجات إباحية ومشروبات مسكرة.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أشكالها وأنواعها. وتغطي الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، قصصاً حول ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام إلى جانب جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.