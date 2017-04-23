من هو السعودي الذي أطاح بوزير الخدمة المدنية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تسبب مواطن سعودي شاب ناشط على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الإطاحة بوزير الخدمة المدنية السابق خالد بن عبدالله العرج بعد أن تقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال تقرير لموقع "العربية نت" إن المواطن #سعد_الثويني لم يدر بخلده أن القضية التي رفعها ضد وزير الخدمة المدنية ستكون الأولى من نوعها وتتسبب في الإطاحة بوزير في حادثة هي الأولى من نوعها.

ومرت القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، أواخر العام الماضي، بعدة محطات كانت بدايتها مع تداول مغردين بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 وثيقة مُسربة تكشف عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية السابق، الذي يحمل مؤهل ثانوي فقط، في وظيفة مدير مشاريع براتب شهري قدره 21600 ريال (5767 دولار).

ومع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على خط القضية، بعد أن تقدم سعد الثويني بشكوى رسمية إلى الهيئة حول القضية أرفق بها مستندات حصل عليها من "تويتر"؛ حيثُ سارعت الهيئة إلى تتبع القضية والتحقيق فيها، قبل أن تصدُر عدة تصريحات إعلامية على مدار شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أكدت خلالها أن التحقيقات التي أجرتها بخصوص تعيين ابن الوزير أثبتت أنه قد تم وفق إجراءات غير سليمة، وأنها رفعت ملف القضية للمقام السامي.

ونقل "العربية نت" عن "سعد الثويني" إن شكواه التي رفعها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاءت بعد تتبع هاشتاق #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف في "تويتر" نُشرت خلاله وثائق عن تعيين ابن الوزير، موضحاً أنه قد توجه لمقر نزاهة بخطاب أرفق به المستندات، والتقى حينها بأمين سر رئيس الهيئة ليطلعه على التفاصيل كافة.

وقال "الثويني" إنه زار مقر الهيئة خمس مرات على مدار الشهور الماضية لمتابعة تطورات القضية، وكان آخر تلك الزيارات قبل أربعة أيام، موضحاً أنه جلس مع مسؤولي الهيئة الذين شرحوا له الخطوات التي اتُخذت بالقضية، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تعدّ أول درس عملي في حياته، يؤكد له أن ليس هناك معنى من التململ بالحديث والاكتفاء بالتغريد على "تويتر"، دون اتخاذ خطوات عملية.

وانتهت القضية عندما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس السبت أمراً ملكياً يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وأحاله للتحقيق، وتضمنت الأوامر الملكية تكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.