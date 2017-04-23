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سياسة واقتصاد

الملك سلمان يعفي وزير الخدمة المدنية خالد العرج ويحال للتحقيق في سابقة بالسعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 23 إبريل 2017
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الملك سلمان يعفي وزير الخدمة المدنية خالد العرج ويحال للتحقيق في سابقة بالسعودية
خالد العرج

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس السبت وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وأحاله للتحقيق في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

 

وتضمنت الأوامر الملكية تكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

 

وقررت الأوامر الملكية -التي أصدرها الملك سلمان الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء- تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع خالد العرج "فيما ارتكبه من تجاوزات".

 

وكان الرأي العام السعودي انشغل في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بوثيقة كشفت أن الوزير خالد العرج عيّن ابنه براتب شهري مرتفع وسط انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته.

 

وأظهرت الوثيقة أن عبدالله خالد العرج مؤهل ثانوي، يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مدير مشاريع براتب 21600 ريال (5676 دولار) قبل أن يتقدم أحد المواطنين السعوديين ببلاغ رسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن القضية للنظر فيها.

 

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