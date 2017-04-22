السعودية: انخفاض العجز إلى النصف واحتياطي العملة الأجنبية جيدا جدا

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المئة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية، وفق رويترز، "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض .. هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا.

"بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية."

كما قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري اليوم السبت إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.

وقال التويجري لقناة الإخبارية الحكومية "الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع. العجز الذي توقعنها في بداية العام 54 مليارا والذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال في الترشيد."

وتراجع العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 انخفاضا من عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في .2015