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سياسة واقتصاد

السعودية: مرسوم ملكي بإنشاء "مركز الأمن الوطني"

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
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السعودية: مرسوم ملكي بإنشاء "مركز الأمن الوطني"

واس- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارا بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني.

 

ونص المرسوم الملكي على يكون أن مستشار الأمن الوطني عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومشرفا على أمانة المجلس.

 

كما أصدر قرارا بتعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة.

 

وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين جدد، وإحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.

 

كما تم إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، وتعينه مستشاراً بمكتب سمو وزير الدفاع.

 

وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.

 

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