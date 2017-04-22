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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يعفي وزراء من مناصبهم ويحيل أحدهم للتحقيق

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
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العاهل السعودي يعفي وزراء من مناصبهم ويحيل أحدهم للتحقيق

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية، السبت، تضمنت إعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين خلفا لهم.

وبموجب الأوامر الملكية التي أذاعها التلفزيون السعودي، ونقلا عن سكاي نيوز عربية، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا له.

 

كما أمر العاهل السعودي بإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه خلفا له.

وقرر الملك سلمان إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه "بسبب تجاوزات تضمنت استغلال النفوذ والسلطة"، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه.

كما أمر بتكليف عصام بن سعيد للقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

 

كما تم إنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي بإحالته للتقاعد، وتعيين الاستاذ أحمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

 

ويرقى اللواء الركن  فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن ، ويعين قائداً للقوات البرية.

 

وحسب إرم نيوز، يقضى أحد الأوامر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

 

كم تم إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبد الله، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) بدلا منه.

 

 

 

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