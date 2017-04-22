ملك السعودية يعيد البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة

واس -أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما صدر أمر ملكي سعودي بصرف راتب شهرين للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.
كما تم إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا من منصبه وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو أحد أبناء الملك سلمان، سفيرا في واشنطن.
كما صدر قرر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو أيضا من أبناء الملك سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.
ووفق رويترز، خفضت السعودية في سبتمبر أيلول مرتبات الوزراء عشرين في المئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهدت فيه البلاد انخفاض أسعار النفط.
وكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.
وقال المرسوم إن ذلك كان ردا على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيسي لعائدات الدولة.
وقال إن هذه الإجراءات ساعدت السعودية على بدء تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في برنامجها الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 2030) الذي يتضمن تحسين عائدات الدولة والحد من عجز الميزانية.
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