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سياسة واقتصاد

دول الخليج تعفي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة وتترك الحرية لكل دولة في 4 قطاعات

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
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دول الخليج تعفي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة وتترك الحرية لكل دولة في 4 قطاعات

قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5 بالمئة فيما تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، تسمح لوائح وأنظمة الاتفاقين الموحدين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول المجلس لكل دولة أن تستثني الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة.

 

كما تستثني اللوائح الشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة.

 

وبحسب اللائحة تخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة.

 

وتضمن الإعفاء نشاط نقل السلع والركاب بين الدول الأعضاء، كما يتضمن الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية.

 

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