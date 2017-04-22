السعودية تنفي إلغاء عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.





وقال خالد أبا الخيل الناطق الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة على موقع تويتر إنه "تم التوضيح من الوزارة بأنه لم يتم إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص".





وكانت تقارير محلية قد ذكرت أمس الجمعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألغت من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة، مما يجعل الشركات تطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على العمل.