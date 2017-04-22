مالية الشارقة والأنصاري للصرافة تقدمان حلول ذكية بنظام "تحصيل"

تعاونت دائرة المالية المركزية بالشارقة مع شركة الأنصاري للصرافة لتقديم حلول دفع سهلة ومريحة لمتعاملي الدوائر الحكومية في الشارقة والمستخدمين لنظام الايصال الذكي /تحصيل/ في جميع فروع الأنصاري للصرافة.

وتضمنت اتفاقية التعاون فى هذا المجال امكانية تفعيل واستحداث حسابات الافراد باستخدام بطاقة الهوية الاماراتية في نظام الايصال الذكي "تحصيل" واعادة تعبئة وشحن حساب الافراد والشركات لحسابات الهوية وبطاقات تحصيل بالاضافة لخدمات اخرى لتحسين تجربة المتعاملين.

وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، الذي وقع الاتفاقية مع السيد راشد علي الأنصاري مدير عام شركة "الأنصاري للصرافة" بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين، أن الدائرة المالية المركزية في الشارقة خطت العديد من الخطوات التي تساهم في تذليل العقبات التي تواجه متعاملي الجهات الحكومية في سداد الرسوم المستحقة عليهم بايجاد اكثر من وسيلة دفع الكترونية تحقق المرونة والامان ومنها الوسائل المتاحة حاليا مثل بطاقة تحصيل وبطاقات الائتمان والمدينة بالاضافة الى الدفع على المواقع الالكترونية.

من جانبه قال السيد راشد علي الأنصاري أن هذه الاتفاقية ستساعد في خدمة المزيد من المتعاملين والاستفادة من انتشارهم الجغرافي في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى مواقيت عملنا المرنة طيلة أيام الاسبوع لتعبئة حسابات نظام الايصال الذكي "تحصيل"، ونحن دائماً نبحث عن طرق جديدة لتعزيز خدماتنا ونسعى لتقديم تسهيلات إضافية للعملاء.