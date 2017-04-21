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سياسة واقتصاد

الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل

أريبيان بزنس
الجمعة، 21 إبريل 2017
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الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) سيوفر 35 ألف فرصة عمل بعد اكتمال تطبيقه بنسبة 100 بالمئة في نهاية العام 2018.

 

قالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة إن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يحل توطين العمل بالمراكز التجارية المغلقة جزءاً كبيراً من البطالة، حيث تستحوذ وظائف المبيعات على 1.339,405 مليون وظيفة بالمملكة، 76.7 بالمئة منها لغير السعوديين، إذ من المتوقع أن يستهدف التوطين حوالي نصفها.

 

وقال مصدر للصحيفة اليومية إن العمل بالقرار سيبدأ تطبيقه بشكل تدريجي بعد حوالي 5 أشهر مع بداية العام الجديد في منطقة القصيم ليتدرج تطبيقه في باقي المناطق الأخرى بشكل تدريجي حتى يتم توطين كامل وظائف المراكز التجارية خلال عامين قبل حلول 2020.

 

وكان "أبا الخيل" أعلن أمس الخميس أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي ناصر الغفيص أصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات.

 

وكان "الغفيص" أصدر، قبل أيام، قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة المولات بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين، بالإضافة إلى قصر العمل في العربات المتنقلة بالمنطقة على السعوديين والسعوديات فقط بدء من مطلع العام الهجري القادم.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص في حين تبلغ نسبة البطالة لدى السعوديين أكثر من 12 بالمئة.

 

 

 

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