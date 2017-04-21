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سياسة واقتصاد

تحديد هوية المسلح في هجوم باريس الذي قتل فيه شرطي وأصيب اثنان

أريبيان بزنس
الجمعة، 21 إبريل 2017
تحديد هوية المسلح في هجوم باريس الذي قتل فيه شرطي وأصيب اثنان

قال فرانسوا مولان مدعي باريس إن السلطات حددت هوية المسلح الذي قتل شرطيا وأصاب اثنين آخرين بوسط باريس اليوم الخميس لكنها لن تعلن اسمه إلى أن يتأكد المحققون مما إن كان له شركاء.

وقال مولان للصحفيين "هوية المهاجم معروفة وتم التأكد منها. لن أعلن اسمه لأن التحقيقات والحملات مستمرة" بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف "يريد المحققون أن يتأكدوا إن كان له شركاء أم لا."

وقال بيير هنري برانديه المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لم تعد هناك خطورة على حياة الشرطيين المصابين.

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