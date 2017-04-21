تحديد هوية المسلح في هجوم باريس الذي قتل فيه شرطي وأصيب اثنان

قال فرانسوا مولان مدعي باريس إن السلطات حددت هوية المسلح الذي قتل شرطيا وأصاب اثنين آخرين بوسط باريس اليوم الخميس لكنها لن تعلن اسمه إلى أن يتأكد المحققون مما إن كان له شركاء.

وقال مولان للصحفيين "هوية المهاجم معروفة وتم التأكد منها. لن أعلن اسمه لأن التحقيقات والحملات مستمرة" بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف "يريد المحققون أن يتأكدوا إن كان له شركاء أم لا."

وقال بيير هنري برانديه المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لم تعد هناك خطورة على حياة الشرطيين المصابين.