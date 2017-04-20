"مبادلة" الإماراتية و"أرديان" الفرنسية تبرمان صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلنت "مبادلة للاستثمارات المالية" وحدة الأعمال التابعة لشركة المبادلة للتنمية "مبادلة" اليوم إبرام صفقة مع الشركة الفرنسية "أرديان" إحدى الشركات العالمية المتخصصة بالاستثمارات الخاصة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تضمنت الصفقة جانبين يتمثل الأول منها باستحواذ شركة "أرديان" على محفظة ثانوية في إحدى المحافظ الاستثمارية المملوكة لـــ "مبادلة للاستثمارات المالية" في حين يشمل الجانب الثاني من الصفقة تأسيس صندوق استثماري جديد مشترك تكون "أرديان" المستثمر الرئيسي فيه فيما تديره "مبادلة للاستثمارات المالية".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتكون المحفظة الثانوية من مجموعة استثمارات مملوكة لـــ "مبادلة للاستثمارات المالية" بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وتشمل 14 حصة في صناديق شراكات أغلبها في أمريكا الشمالية و14 استثمارا مباشرا بما في ذلك مجموعة من الاستثمارات المشتركة مع عدد شركات الاستثمار المرموقة عالميا.. وقد استحوذت "أرديان "على الحصة الأكبر في المحفظة مع احتفاظ وحدة "مبادلة للاستثمارات المالية" بالحصة المتبقية.

وبموجب الصفقة أنشأت الشركتان صندوقا استثماريا جديدا تلتزمان بموجبه بتوفير رؤوس أموال أولية بشكل متساو ومشترك بهدف الاستثمار في مجال الأسهم الخاصة وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ويكون تحت إدارة "مبادلة للاستثمارات المالية" حيث ستتبع نفس استراتيجية الاستثمار التي تم استخدامها لإنشاء المحفظة الثانوية.. وتستند هذه الاستراتيجية إلى نهج متكامل لإنجاز الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة والالتزامات المالية لصناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل أساسي.

وبهذه المناسبة قال وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة المبادلة للتنمية "مبادلة": " يسرنا عقد هذه الشراكة مع "أرديان" شركة الاستثمار العالمية التي تشاركنا وجهات النظر فيما يتعلق بمفهوم تحقيق القيمة ونتطلع إلى ترسيخ علاقاتنا معها على المدى الطويل".

وفيما يتعلق بالخطوة الجديدة المتمثلة بدخول "مجال إدارة الاستثمارات للغير / لطرف ثالث/ أضاف المهيري إن الإنجازات التي حققتها "مبادلة للاستثمارات المالية" في إدارتها للاستثمارات المالية للشركة الأم /مبادلة/ مكنتها من اكتساب الخبرات العالمية والقدرات التي تجعل منها شركة موثوقة عالميا لإدارة الاستثمارات المالية العائدة للغير /أطراف ثالثة/ وهذا ثمرة لاستراتيجيتها طويلة الأجل الهادفة إلى ترسيخ مكانة "مبادلة للاستثمارات المالية" كجهة متخصصة بإدارة الاستثمارات المالية العالمية للغير.

وستواصل "مبادلة للاستثمارات المالية" التركيز على الشراكة مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة بإدارة الاستثمارات حول العالم في مجالات مثل الرياضة والإعلام والترفيه والمواد الغذائية الاستهلاكية والبنية التحتية للطاقة وغيرها.

وتم تأسيس وحدة الأعمال "مبادلة للاستثمارات المالية" المدرجة في سوق أبوظبي العالمي المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي في عام 2011 بهدف توفير منصة عالمية لإدارة الأصول انطلاقا من أبوظبي واستثمرت في مجال الأسهم الخاصة منذ إنشائها وقد تتوسع أنشطتها وأعمالها لتشمل إدارة رؤوس الأموال لصالح أطراف ثالثة مستقبلا.

من جهته قال فنسنت غومبولت عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الصناديق والديون الخاصة في شركة أرديان: " تمثل هذه الصفقة إحدى أكبر الصفقات التي تعقدها أرديان مع صندوق ثروة سيادي، ونتطلع إلى تطوير علاقتنا مع مبادلة للاستثمارات المالية ومواصلة دعم فريقها للمضي قدما في إنجازاته وأعماله مستقبلا".