الرياض: قصر العمل بالمولات على السعوديين والسعوديات

(أريبيان بزنس) - أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي ناصر الغفيص قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر صباح اليوم الخميس "وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات".

وكان "الغفيص" أصدر، قبل أيام، قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة المولات بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين، بالإضافة إلى قصر العمل في العربات المتنقلة بالمنطقة على السعوديين والسعوديات فقط بدء من مطلع العام الهجري القادم.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.