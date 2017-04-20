الرياض: قصر العمل بالمولات على السعوديين والسعوديات

(أريبيان بزنس) - أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي ناصر الغفيص قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر صباح اليوم الخميس "وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات".
وكان "الغفيص" أصدر، قبل أيام، قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة المولات بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين، بالإضافة إلى قصر العمل في العربات المتنقلة بالمنطقة على السعوديين والسعوديات فقط بدء من مطلع العام الهجري القادم.
ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
تلفزيون "سامسونج" الجديد يغنيك عن جهاز الكمبيوتر | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت | عقارات | أريبيان بزنس
ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
قطر : 10 الاف ريال شرط استقدام عائلات المقيمين بالدولة | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس