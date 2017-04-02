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سياسة واقتصاد

دبي الثالثة عالميا بعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار

أعلن سعادة فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ـ التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ـ اليوم أن إمارة دبي احتلت المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنحو/ 247 / مشروعا.

 

وقال القرقاوي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات " وام " ــ على هامش " ملتقى الاستثمار السنوي 2017 " الذي بدأت فعالياته اليوم ــ إن دبي احتلت كذلك المرتبة السابعة عالميا من حيث تواجد رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر لديها بقيمة /25.5 / مليار درهم في العام الماضي.

 

 

وأضاف أن ما نسبته / 92 / في المائة من مشاريع رأس المال الاستثمار الأجنبي في دبي على المستوى الاستراتيجي و/ 29 / في المائة على المستوى التكنولوجي.

 

 

وأوضح القرقاوي أن كندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شكلت ما نسبته / 69 / في المائة من إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بينما استحوذت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وألمانيا وإيطاليا على ما نسبته / 59 / في المائة من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام الماضي.

 

 

وأكد أن دولة الإمارات لا تزال باستطاعتها استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة إذا ما زادت من حجم الترويج الخارجي لها وإقامة حملات تسويقية مركزة على مستوى العالم.

 

 

ولفت القرقاوي إلى أن أكبر نجاح لدولة الإمارات ما نراه حاليا من تواجد عدد كبير من الشركات الأجنبية الراغبة في استحواذ الشركات المحلية الناجحة وهذا يعني أن البيئة الاستثمارية والتحتية لدى الدولة جاذبة لرؤوس الأموال وفق أعلى مستوى عالمي.

 

 

وتوقع زيادة حجم رؤوس الأموال والمشاريع الناشئة التي تنطلق من أسواق دولة الإمارات للولوج إلى أسواق دولية أخرى مما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية للاستحواذ على مشاريع إماراتية ناجحة.

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