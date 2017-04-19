بعد تطبيق الضريبة الانتقائية.. كم ستبلغ قيمة سجائر المدخن في السعودية؟

أفادت صحيفة سعودية أمس الثلاثاء أن المدخن في السعودية سينفق بعد الموافقة على فرض الضريبة الانتقائية لمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة سنوياً ما بين 8600 ريال (2295 دولار) و17 ألف ريال (4536 دولار) على شراء السجائر.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية في تقريرها عن عدد من المواطنين التقت بهم تأكيدهم بأنهم سيفكرون في الإقلاع عن التدخين أو على أقل تقدير التقليل من الاستهلاك؛ تفادياً للميزانية الكبيرة التي ستقتصّها السجائر من دخلهم، والتي ستصل إلى 720 ريالاً (192 دولار) شهرياً لمن يكتفي بعلبة واحدة في اليوم "بكت" بواقع 24 ريالاً (6.4 دولار) يومياً، لافتين إلى أن المبلغ سيتضاعف إلى 1440 ريالاً (384 دولار) لمن يستهلك علبتين وهو الأغلب.

ويرى مختصون في مكافحة التدخين أن قرار تطبيق زيادة سعر الضرائب على التبغ إيجابي، مشيرين إلى أنه سيسهم في خفض عدد المدخنين، حيث تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد المدخنين الذي تجاوز 6 ملايين، هذا بخلاف مدخني المعسل والشيشة.

ويقدر معدل الإنفاق في السعودية على التدخين 255.5 مليون ريال (68.16 مليون دولار) سنوياً، وأكدت وزارة الصحة أن عيادات مكافحة التدخين تستقبل عشرات الآلاف من المراجعين ممن يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وأن ما بين 10- 15 بالممة من المدخنين بالمملكة من فئات عمرية صغيرة، كما تشير التقارير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن التدخين بازدياد.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق يوم الأحد الماضي الاستثنائية على مشروع فرض الضريبة الانتقائية، التي تشمل ثلاث سلع؛ هي المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، بنسب تراوح بين 50 و100 بالمئة.