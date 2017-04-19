الصين تحشد شركات حكومية لطرح أرامكو السعودية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعكف على تشكيل كونسورتيوم، يضم شركات نفط عملاقة وبنوكا مملوكة للحكومة وصندوق الثروة السيادي للبلاد، سيعمل كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ومن المقرر إدراج أرامكو السعودية، وهي مُصدر رئيسي للصين بجانب روسنفت الروسية، في العام المقبل عن طريق بيع حصة قد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم حتى الآن.

وقالت المصادر نفسها إن من المرجح أن يجعل الاستثمار الصيني المزمع شركة الطاقة الوطنية تسعى للإدراج في آسيا مع تصدر هونج كونج القائمة بين بورصات المنطقة في الوقت الحالي.

كانت رويترز قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس إدارة أرامكو السعودية سيجتمع في شنغهاي في مايو أيار، وهو أول اجتماعاته في الصين خلال سبع سنوات، في الوقت الذي يتطلع فيه مستثمرون صينيون وآسيويون إلى طرح سهم أكبر مُصدر في العالم للنفط.

كان مسؤولون سعوديون قالوا إن شركات صينية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو في الوقت الذي تسعى فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا، إلى تأمين إمدادات الخام لكنهم لم يفصحوا عن الكيفية التي سيجري بها ذلك.

وقالت ستة مصادر مطلعة على المناقشات إن مؤسسة الصين للاستثمار (سي.آي.سي)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 800 مليار دولار، وشركة سينوبك العملاقة للنفط وبتروتشاينا وبنوك تديرها الحكومة ضمن كيانات مدعومة حكوميا تستعد للمشاركة في الكونسورتيوم الاستثماري الصيني.

ولم تحدد المصادر أسماء البنوك. كانت رويترز قالت في فبراير شباط إن وحدة تابعة لبنك الصين الصناعي والتجاري وشركة رأس المال الدولي (سي.آي.سي.سي) من بين بنوك صينية تسعى للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.

وقال المصدر إنه لم يتم اتخاذ قرار أيضا بشأن الكيان الذي سيقود الكونسورتيوم مع حرص العديد من المجموعات التي تديرها الحكومة على تولى هذا الدور الهام. ومن المرجح اتخاذ قرار في هذا الشأن من قبل الحكومة الصينية خلال الأشهر القادمة.

وقال المصدر إن حجم حصة كل شركة في الكونسورتيوم الصيني سيعتمد على علاقتها الحالية بأرامكو والحكومة السعودية. وقال "على سبيل المثال، إذا كنت مستثمرا استراتيجيا أو تخطط لأن تكون كذلك على الأمد الطويل، فإن الأمور ستصبح أسهل."

وفي الشهر الماضي قال وانغ دونغ جين مدير ونائب رئيس مجلس إدارة بتروتشاينا إن الشركة ستدرس المشاركة في الطرح الأولي بناء على ظروف السوق في حين قالت سينوبك إنها ستجرى مناقشات بشأن الطرح العام الأولي مع أرامكو.

* إدراج في آسيا

تعتزم السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في سوق الأسهم السعودية في الرياض وفي سوق دولية واحدة أو أكثر.

ويعتمد السعر المعلن البالغ 100 مليار دولار على أن يجري تقييم أرامكو عند تريليوني دولار لكن بعض المحللين يعتقدون أن التقييم النهائي سيكون أقل بكثير.

وقال أحد المصادر التي تحدثت لرويترز إن الحكومة الصينية تعمل جاهدة لإدراج أرامكو في هونج كونج مقابل الاستثمار الذي سيقوم به الكونسورتيوم، بينما قالت ثلاثة مصادر أخرى إن أرامكو تميل إلى القيام بإدراج آسيوي - في هونج كونج على الأرجح - بجانب إدراج محتمل في لندن.

وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ومن بين الخيارات الآسيوية الأخرى المقترحة طوكيو وسنغافورة.

وقال أحد المصادر "السعوديون جادون بشأن آسيا. بمقدورهم الحفاظ على حصتهم السوقية هناك. في نهاية المطاف تحتاج أرامكو إلى بيع نفطها. هذه وسيلة أخرى فحسب لضمان سوق طويلة الأجل."

وفي هذا الشهر زارت رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن كزافييه روليه المملكة في مسعى للفوز بالإدراج في لندن. وامتنع متحدث باسم مجموعة بورصة لندن عن التعقيب.

وفي فبراير شباط قال تشارلز لي رئيس بورصة هونج كونج إن البورصة تعمل "بأقصى جهد" للفوز بالطرح.

ويوم الثلاثاء قال متحدث باسم بورصة هونج كونج إن البورصة موقع جذاب للشركات العالمية لأنها تصلح كنافذة على "السيولة الهائلة" في الأراضي الصينية

وقال مصدر مشارك في المناقشات الجارية بين أرامكو ومستثمرين صينيين محتملين إن قرارا لم يتخذ بعد بشأن الحجم النهائي لحصة الكونسورتيوم.