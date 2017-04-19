5 شركات سعودية مهددة بالتصفية تصرف 16.6 مليون مكافآت وبدلات لمجالس الإدارة والتنفيذيين

صرفت خمس شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم مهددة بالتصفية حوالي 16.6 مليون ريال (4.43 مليون دولار) لأعضاء مجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام 2016.

وبحسب تحليل، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى البيانات المالية للشركات، فإن الشركات الخمس ضمن تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية (الحل)، ما لم تُعدل أوضاعها قبل يوم السبت القادم 22 أبريل/نيسان أي أن أمامها أربعة أيام عمل فقط.

والشركات الخمس التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها، هم سند للتأمين التعاوني، ونماء للكيماويات، والشركة السعودية للأسماك، والباحة للاستثمار والتنمية، وبيشة للتنمية الزراعية.

فيما الشركات الأربع الأخرى لم تعلن عن تقرير مجالس إدارتها للعام الماضي هم مجموعة محمد المعجل، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين، والكابلات السعودية، وتهامة للإعلان.

وقالت الصحيفة إنه لا يوجد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ما يمنع من أن تصرف الشركات الخاسرة مكافآت وبدلات لمجالس الإدارات أو كبار التنفيذيين فيها.

وبحسب المادة الثالثة من الضوابط، يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافآت مقابل أي عمل تنفيذي يقوم به، إضافة إلى مكافأته الأخرى التي يحصل عليها بصفته عضو مجلس إدارة. فيما توجب المادة الرابعة عدم ربط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة من أرباح الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير على ربحية الشركة.

ومن المتوقع أن تخرج شركة تهامة من الشركات المهددة بالتصفية بعد خفض رأسمالها بنسبة 50 بالمئة لإطفاء خسائرها المتراكمة، البالغة 60 بالمئة من رأسمالها السابق.

ومن بين الشركات الخمس التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام الماضي، تصدرتها شركة سند بقيمة 7.78 مليون ريال.

وبلغت مكافآت كبار الإدارة التنفيذية 5.86 مليون ريال، فيما 1.91 مليون ريال بدلات لمجلس الإدارة، بإجمالي 7.78 مليون ريال لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال 2016.

ووفقاً للصحيفة، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركات التسع نحو 6.54 مليار ريال (حوالي 1.74 مليار دولار).

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