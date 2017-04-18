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سياسة واقتصاد

قيادة التحالف: استشهاد 12 عسكرياً سعودياً إثر سقوط مروحية في مأرب

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
قيادة التحالف: استشهاد 12 عسكرياً سعودياً إثر سقوط مروحية في مأرب

الرياض - واس- أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها اليوم، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1438هـ الموافق 18 / 4 / 2017م، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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