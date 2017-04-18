السعودية: الموافقة على تعديل لائحة ترقيات الموظفين وفقاً للأقدمية وتقويم الأداء فقط‎

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الذي عُقد أمس الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إجراء تعديل على لائحة الترقيات بين الموظفين في الدولة مشترطاً أن تتوقف على عنصري "تقويم أداء الموظف" و"الأقدمية" مع إلغاء عنصري "التدريب" و"التعليم".





ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أفاد قرار مجلس الوزراء بأنه يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين، على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف القرار أن المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية تكون وفقاً لعنصرين اثنين فقط، هما "تقويم الأداء" و"الأقدمية"، وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وكانت الفقرة (ج) من المادة الثانية في لائحة الترقيات تنص على أن تكون المفاضلة بين الموظفين في الترقيات على أساس التدريب وتقويم الأداء والأقدمية والتعليم.