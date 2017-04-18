شركات لجباية الزكاة وتحصيل الضرائب في السعودية

أجاز مجلس الوزراء السعودي للهيئة العامة للزكاة والدخل إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكّنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.

وأقر المجلس في اجتماعه أمس الإثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنظيماً للهيئة بتولي جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين ومتابعتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.

كما قصر المجلس المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية في عنصري تقويم الأداء، والأقدمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن مهام الشركات هي:

1- تزود الهيئة بقاعدة بيانات المستهدفين

2- تساند في التحصيل بالمواقع البعيدة

3- تجمع معلومات عن المتهربين من السداد

4- تقوم بأعمال ميدانية وترفع تقارير شهرية

5- تحصل على نسبة من المبالغ المحصلة

الفقرة (ج) من المادة الثانية للائحة الترقيات

أولاً: قبل التعديل

1- التدريب

2- تقويم الأداء الوظيفي

3- الأقدمية

4- التعليم

ثانياً: بعد التعديل

1- تقويم الأداء

2- الأقدمية