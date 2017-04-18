للشهر الخامس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت حيازة السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 113.8 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2017 بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2017.
وقال تقرير لموقع "أرقام" الاقتصادي إن السعودية تواصل بذلك رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، وتحتل بذلك المرتبة الـ11 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.
فيما خفضت الإمارات حيازتها من السندات الأمريكية بحوالي 1.3 مليار دولار إلى 59.9 مليار دولار خلال فبراير/شباط 2017.
وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.المزيد من أخبار السعودية
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