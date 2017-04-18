سعودي أوجيه المتعثرة تبيع 2.8% في البنك السعودي للاستثمار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت وكالة رويترز إن بيانات البورصة أظهرت أمس الاثنين أن شركة سعودي أوجيه للإنشاءات -التي تواجه مصاعب مالية- باعت حصة نسبتها 2.8 بالمئة في البنك السعودي للاستثمار لتخفض حصتها في البنك إلى 5.8 بالمئة في غضون يوم تداول واحد.
ولم تكشف البيانات عن هوية المشترين.
وبلغت القيمة السوقية للبنك السعودي للاستثمار -الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات وخدمات الخزينة وإدارة الأصول- حوالي 2.62 مليار دولار بسعر آخر إغلاق للسوق بما يشير إلى أن عملية البيع ربما جمعت حوالي 73 مليون دولار.
وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عديدة.
وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الشركة تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.
ويعد البنك السعودي للاستثمار ثامن اكبر مصرف في المملكة من حيث حجم الأصول بحسب بيانات سابقة.
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