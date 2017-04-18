حكومة رأس الخيمة تُطلق إحدى أكبر المناطق الإقتصادية في الشرق﻿ الأوسط



أعلنت حكومة رأس الخيمة أمس عن إطلاق هيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية (راكز).

وتعتبر راكز هيئة عالمية المستوى تأسست للإشراف على، وتنظيم، وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للإستثمار، وتوفير الخدمات لعملائها. وتمتد راكز على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 33 مليون متر مربع، وتستضيف أكثر من 13000 عميل يعملون حالياً تحت الهيئتين، مما يجعل الهيئة الجديدة إحدى أكبر المناطق الإقتصادية في الشرق الأوسط.

وأقيم حفل الإعلان في رأس الخيمة مساء أمس الإثنين بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات وصانعو القرار ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وعملاء الهيئتين.

بدأت الهيئتان مسيرة التعاون فيما بينهما العام الماضي، وذلك من خلال توحيد إدارتيهما تحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، ورامي جلاد بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، ثم تبع ذلك تنفيذ مشروع توحيد الأنظمة المركزية للهيئتين سعياً لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وتبسيط الأنشطة والإجراءات للعملاء.