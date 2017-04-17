السعودية: ربط ملف وزارة التجارة والعمل بالزكاة إلكترونياً

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أمس الأحد، عن الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة ووزارة العمل ومصلحة الزكاة ليُصبح بإمكان المواطن السعودي إنشاء سجل تجاري وملفات العمل والزكاة والتأمينات في خطوة إلكترونية واحدة.

وقال "القصبي" إن ذلك "سيسهل بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية ويعمل على تحسين بيئة الأعمال في السعودية".

كما أصدر القصبي قراراً لـ "تعزيز حقوق صغار المساهمين، وإعطائهم دورا أكبر في صناعة القرار داخل الشركات"، تضمن اشتراط الحصول على موافقة المساهمين قبل إصدار قرار مجلس الإدارة ببيع أكثر من 50 بالمئة من أصول الشركة خلال سنة، وإعطاء أقلية المساهمين الفرصة للخروج من الشركة عند قيام شخص بامتلاك أكثر من 50 بالمئة من أسهمها بتقديم عرض مالي لخروجهم.