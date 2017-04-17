Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تعتزم استقدام 100 ألف عامل كيني

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تعتزم استقدام 100 ألف عامل كيني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أفادت تقارير سعودية وكينية أن كينيا سترسل نحو 100 ألف عامل وعاملة إلى السعودية خلال الفترة المقبلة عقب بدء مفاوضات جرت مؤخراً بين المملكة والدولة الإفريقية.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن تقارير كينية أن محادثات مماثلة جرت قبل عامَيْن إلا أنها فشلت، ولم يحدث فيها أي تقدم، لكن المفاوضات الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، وفي حال نجاحها ستستقدم السعودية نحو 100 ألف عامل كيني.

 

وذكرت التقارير أن العمالة التي سيتم إرسالها للسعودية ستكون عمالة ماهرة ومدرَّبة، ومنها أيضًا ممرضات وفنيون.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تنهي عقود الوافدين المتعاقدين في تخصص معلم رياضيات

السعودية: ضرائب مقبلة تشمل السيارات والملابس والساعات والأكلات الفاخرة

الشركة السعودية للكهرباء تنفي فصل 10 آلاف موظف

نظام الضريبة الانتقائية في السعودية: رفع سعر السجائر 100% للعلبة الواحدة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

للشهر الخامس.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الخليج عدا قطر في 2017

غرفة دبي تفتتح ثامن مكاتبها التمثيلية الخارجية في مدينة ساوباولو البرازيلية

ما حقيقة استغناء الشركة السعودية للكهرباء عن 10 آلاف موظف؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اعتقال مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب وحرق موظفة في غوغل

حكومة رأس الخيمة تُطلق إحدى أكبر المناطق الإقتصادية في الشرق﻿ الأوسط

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »