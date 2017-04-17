السعودية تعتزم استقدام 100 ألف عامل كيني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أفادت تقارير سعودية وكينية أن كينيا سترسل نحو 100 ألف عامل وعاملة إلى السعودية خلال الفترة المقبلة عقب بدء مفاوضات جرت مؤخراً بين المملكة والدولة الإفريقية.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن تقارير كينية أن محادثات مماثلة جرت قبل عامَيْن إلا أنها فشلت، ولم يحدث فيها أي تقدم، لكن المفاوضات الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، وفي حال نجاحها ستستقدم السعودية نحو 100 ألف عامل كيني.
وذكرت التقارير أن العمالة التي سيتم إرسالها للسعودية ستكون عمالة ماهرة ومدرَّبة، ومنها أيضًا ممرضات وفنيون.
ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.المزيد من أخبار السعودية
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