الشركة السعودية للكهرباء تنفي فصل 10 آلاف موظف

نفت الشركة السعودية للكهرباء -التي تديرها الدولة- صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول استغناء الشركة عن 10 آلاف موظف مؤكدة أن تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها.

وقالت أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج إنها ماضية في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال إعادة الهيكلة بهدف زيادة الفعالية ورفع الإنتاجية والرقي بكفاءة موارد الشركة المختلفة المالية والبشرية للوصول بها إلى أفضل المستويات كي نكون في مصاف الشركات المرموقة عالمياً، وذلك من خلال برامج وخطط توطين الكوادر الوطنية الفاعلة بكافة قطاعاتها وبمواقع العمل المختلفة، حيث وصلت نسبة السعودة في الشركة إلى 90 بالمئة‏، علماً أن الشركة فازت بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله للسعودة على مدى سبع سنوات متتالية.

وقال نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء عبدالرحمن محمد العبيّد إن الشركة لديها معايير دقيقة ومحددة لتطوير كوادرها البشرية، لتضمن الاستقرار الوظيفي لكافة كوادرها كجزء من دورها الوطني.

وعبر "العبيّد" عن دهشته من تداول شائعات ومعلومات مغلوطة من وقت لآخر على أنها تصريحات لمسؤولين بالشركة، بينما تعمل الشركة على تنفيذ برامج متقدمة لدعم الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لتوطينها في قطاعات العمل الفنية والإدارية، مشدداً على أن الشركة السعودية للكهرباء تفخر بقيادة أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي لأكبر منظومة كهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت الشركة قد أعلنت بأنها ستخرّج مجموعة من متدربيها الذين استثمرت بهم ودرّبتهم على أحدث العلوم والمعارف الفنية خلال السنتين الماضيتين في معاهدها الفنية الأربعة بالرياض وجدة والدمام وأبها، وهو الأمر الذي يتناقض تماماً مع خبر تسريح العشرة الآلف موظف أو غيره من الشائعات، حيث اكتملت الترتيبات لإقامة حفلات التخرج في المدن الأربع على مدى الأسبوعين القادمين، وتم كذلك دعوة أولياء أمور الخريجين (الآباء والأمهات) ليعيشوا معنا فرحة احتفالنا بأبنائنا!، وهذا ما تعتبره الشركة الاستثمار الأمثل في أغلى ما تملك، ألا وهو كوادرها البشرية.

وطالب العبيّد بضرورة تحري الدقة خلال تداول مثل تلك المعلومات والحرص على أخذها من مصادرها، سيما وأنها بعيدة تماماً عن الحقيقة، وأشار إلى أن الشركة قد أصبحت مثلاً يُحتذى به في مجال تطوير الكوادر البشرية القيادية والفنية، ففي الوقت الذي نسمع فيه مثل هذه الشائعات، نتلقى فيه الطلبات من عدة جهات من داخل وخارج المملكة للاستفادة من مخرجات المركز التنفيذي لتطوير القياديين وهو المعلم المتخصص بتطوير القادة ليعملوا على إدارة وتفعيل خطط وبرامج الشركة التي تهدف وبشكل فعال إلى دعم الكفاءات الوطنية لتقديم خدمة كهربائية آمنة وموثوقة لكافة مشتركيها.