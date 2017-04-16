2021 موعد لآخر معاملة ورقية حكومية في دبي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الإمارة ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول العام 2021 وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تحول حكومة دبي نحو النموذج الذكي.

ووجه سموه "مكتب دبي الذكية" بالإشراف على تحقيق هذا الهدف وفق الإطار الزمني المشار إليه.

وخلال حفل "المستقبل الآن" الذي أقامته "دبي الذكية" للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على إنجازاتها والمؤسسات التابعة لها أطلق سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بحضور لفيف من مدراء الدوائر الحكومية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، خطة "دبي الذكية 2021" التي تؤهل للمرحلة التالية من الحياة الذكية والمستدامة للإنسان في دبي.

وقال سموه - بهذه المناسبة - "عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع مدينة دبي الذكية قبل ثلاث سنوات أراد سموه أن نقدم مفهوما جديدا للتقدم التقني ببناء نموذج غير مسبوق في العالم تتكامل فيه قدرات التقنية مع الرؤية الرامية لإيجاد أفضل مستويات المعيشة والراحة والسعادة للإنسان في دبي واليوم نفتح صفحة جديدة في سجل الإنجازات المتعلقة بالمدينة الذكية بإطلاق خطة "دبي الذكية 2021" وعنوانها التفوق على الذات وتقديم مدينة ذكية تجعل التقنية مفتاحا للحياة المتوازنة السعيدة للبشر".

وأضاف سموه "رغم ما تحقق اليوم من تحول في المعاملات الحكومية إلى رقمية إلا أنني أؤمن أن المستقبل يتطلب بيئة عمل حكومية خالية من الورق بالكامل ينصب فيها المجهود الحكومي على وضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق أفضل مستويات المعيشة للناس لتحافظ على وقتهم وجهدهم بعيدا عن إجراءات المعاملات الورقية لذلك سيشهد العام 2021 الاحتفال بصدور آخر معاملة ورقية في دبي وقد كلفنا "دبي الذكية" بالإشراف على تحقيق هذا الهدف".