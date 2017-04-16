وزارة التعليم السعودية: إلزام الموظفين بالتوقيع خطياً لا يلغي البصمة

أكدت وزارة التعليم السعودية أن إلزام موظفيها بتوقيع الحضور والانصراف خطياً لا يلغي البصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، أرفق معها صورة من التوجيه الجديد، إن التعميم الصادر بمتابعة حضور وانصراف الموظفين، خاص بالقطاعات داخل ديوان الوزارة فقط، ولا يتعارض مع تطبيق البصمة في بعض إدارات جهاز الوزارة.

ويلزم التعميم، الصادر من وزارة التربية، كل موظف بكتابة اسمه بخط يده في الكشوفات بالترتيب حسب الحضور وتدوين توقيت حضوره، مع إلزام المسؤول في الجهة بإقفال بيان الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحاً على أن يقوم الموظفون المتأخرون بالتوقيع بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم.

وتضمن التعميم إلزام الجهات الخاصة بها بحصر أيام الغياب وساعات التأخر يومياً لكل موظف، وحفظها بملف خاص ومساءلة الموظف عن سبب تأخره مع حسمها عليه في حالة وصولها لقرابة 8 ساعات طوال الشهر، كما نوه إلى احتمالية تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرار غيابه أو تأخره عن العمل.