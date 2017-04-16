أحمد بن سعيد: 3.3 مليون زائر لمركز دبي التجاري العالمي

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوي لمركز دبي التجاري العالمي لعام 2016.

وقد أظهرت النتائج زيادة كبيرة في أعداد الزوار الذين استضافهم المركز من أكثر من 185 دولة، وتجاوز عددهم لأول مرة الـ 3.03 مليون زائر وموفد ومشارك في فعالياته، بنمو قدره 11%، بينما شهد العام الماضي إقامة 298 معرضًا ومؤتمرًا وفعالية تجارية، منها أكثر من 100 فعالية كبرى.

وبلغ عدد الشركات العارضة 51,711 شركة، منها 70% شركات أجنبية، ما يعكس النمو السنوي المطّرد مقارنةً بعام 2015. ويبرهن هذا النمو السريع في عدد الزيارات الدولية لمركز دبي التجاري العالمي، على قوة أجندته المتنوّعة في قطاع الفعاليات، كما يمثّل إقرارًا بسمعته العالمية، ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي محوري للأعمال التجارية.

وقد ترأّس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، واستعرض نتائج أداء المركز لعام 2016، وخطط النمو والتوسّع الاستراتيجية، بحضور كل من بطي سعيد الكندي، وزياد عبد الله كلداري، وعبد الله محمد رفيع، وخليفة سهيل الزفين، وسعود إبراهيم عبيد الله، وعبد الرحمن محمد راشد الشارد، أعضاء مجلس الإدارة، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه: "منذ إنشاء مركز دبي العالمي التجاري، وهو يبني سمعته الدولية كمحرّك استراتيجي للنمو في قطاع الفعاليات في المنطقة، وقد حافظ المركز خلال عام 2016 على هذا الهدف، إذ حقّق أداءً قويًا ومطردًا في مختلف أعماله، يدعمه في ذلك أجندته الاستراتيجية المتنوعة للغاية، والتي كان لها تأثيرًا قويًا في الحفاظ على ريادته في صناعة الفعاليات العالمية على المستوى الإقليمي"، وأضاف: "نحن نواصل بفضل موقعنا الجغرافي الفريد، وقوة حافظة أعمالنا، تعزيز مكانة دبي كمحطة رئيسية على طريق الحرير، من خلال بناء أجندة فعالياتنا، وزيادة عدد الفعاليات، وتنوّعها، ورفع معدل إشغال المركز، وزيادة أعداد الزوار الإقليميين والدوليين"، واستطرد: "لقد أكدت نتائج مركز دبي التجاري العالمي لعام 2016، الجاذبية العالمية لدبي أمام الشركات العارضة، والوفود التجارية التي شاركت في الفعاليات من جميع أنحاء العالم، وأبرزت أهمية قطاع الفعاليات في اقتصاد الإمارة".



