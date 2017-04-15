"استثمر في الشارقة" تحلق في 3 قارات على متن "العربية للطيران"

اتفقت العلامة التجارية لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لحكومة الشارقة وشركة العربية للطيران على وضع اسم وشعار مكتب "استثمر في الشارقة" على طائرات ومراكز عمليات العربية للطيران في الوجهات التي تسيَر الناقلة رحلاتها إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وأوروبا والمملكة المغربية.

وتأتي الاتفاقية فى اطار حملة ترويجية تغطي 3 قارات في العالم على متن طائرات "العربية للطيران" وذلك في إطار اتفاقية بين الجانبين تستهدف تسويق مناخ الأعمال في الإمارة وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي إليها.

ورحَب مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بالاتفاقية مع "العربية للطيران"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، مؤكداً أن الناقلة كانت على الدوام من الداعمين الكبار للنمو الاقتصادي في الشارقة ومثَلت طوال مسيرتها أحد محركات هذا النمو.

من جانبه قال عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للطيران" تُعد الاتفاقية بين مكتب"استثمر في الشارقة" و"العربية للطيران" أحدث مثال على التكامل الرائع بين جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في إمارة الشارقة وهو ما يتمثل في حمل طائرات الناقلة المتجهة إلى 13 وجهة في الهند و16 وجهة في منطقة الخليج اضافة الى الطائرات المنطلقة إلى المغرب وأوروبا لشعار مكتب "استثمر في الشارقة" معربا عن ثقته بقدرة هذه الحملة ستثمر عن نتائج إيجابية على صعيد الترويج لإمارة الشارقة في المناطق المستهدفة.

واعرب محمد جمعة المشرخ مدير مكتب "استثمر في الشارقة" عن تطلعه الى هذه الاتفاقية لترسيخ التعاون القائم بينهم من خلال التعريف بعلامة /استثمر في الشارقة/ في عدد من الأسواق الدولية الرئيسة ما يدعم أهدافنا الرامية إلى ترويج الإمارة استثمارياً على أوسع نطاق.