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سياسة واقتصاد

السعودية: ممرضات أجنبيات.. بالساعة

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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السعودية: ممرضات أجنبيات.. بالساعة

أطلقت شركة استقدام في السعودية خدمة جديدة للأسر تمكنهم من استئجار ممرضات بالساعة للعناية بكبار السن والمرضى بعد إطلاق عدد من الشركات لخدمة العاملات المنزليات بالساعة والتي شهدت إقبالاً واسعاً.

 

وذكرت صحيفة "عين اليوم" السعودية أنه على الرغم من أن استقدام الممرضات يخضع لضوابط نظامية، ويتطلب شهادات صحية، إلا أن الشركات التي بدأت في تقديم الخدمة تزعم أن جميع العاملات التي يقدّمن الخدمات اجتزن اختبارات صحيّة، ويحملن المؤهلات التي تخولهن نظاماً للعمل كممرضات.

 

وأوضح رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحي آل مقبول أن الخدمات التي تقدّمها شركات الاستقدام لا يتم الشّروع فيها حسب النظام إلا بموافقة الوزارة التي وضعت نظام شركات الاستقدام، مشيراً إلى أن الإيجار بالساعة للعاملات أو العاملين بدأ حديثاً في الشركات التي رأت أن بعض الجهات أو الأسر تحتاج لعمالة محددة خلال وقت قصير، وهذه ميزة تعفي طالب الخدمة من أجور الاستقدام والسّفر وخلافه، وتوفر له ما يريد وقت ما يشاء.

 

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مهند المزين وهو مسؤول تّسويق في إحدى الشركات التي شرعت في الإعلان عن الخدمة قوله إن بعض الطلبات للممرضات تحتاج لتقارير طبّية معينة تثبت الوضع الصحي للحالة التي تتابعها الممرضة، مشيراً أن تقديم الخدمة كان محصوراً على المراكز الطبية الخاصة.

 

وأضاف "مع زيادة أعداد بعض الممرضات عن حاجة المراكز، ووجود طلب من بعض الأسر، ابتكرت الشركات تقديم الخدمة للعناية بالمريض داخل المنزل والإشراف على تناوله الأدوية أو الإبر".

 

وأكد أن غالبية طالبي الخدمة غالباً يكونون من كبار السن وبعض الحالات التي تعاني أمراض مزمنة سواءً من الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

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