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سياسة واقتصاد

أرامكو السعودية: سوق النفط تقترب من استعادة التوازن

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
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أرامكو السعودية: سوق النفط تقترب من استعادة التوازن
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال قمة جامعة كولومبيا للطاقة يوم الجمعة إن سوق النفط تقترب أكثر من عودة التوازن بين العرض والطلب.

 

 

وقال الناصر أن الإنتاج الأمريكي سيفرض ضغوطا نزولية على السوق لكنها ستسلك اتجاها صعوديا في المستقبل مشيرا إلى أن الطلب ينمو وسيواصل النمو في السنوات القادمة، وفقا لرويترز.

 

 

وأضاف أن أرامكو تدرس زيادة مشروعات التكرير في آسيا وخصوصا في إندونيسيا وأن الشركة تبحث عن فرص نمو في آسيا وفي أنشطة المصب في الولايات المتحدة.

 

 

وقال إن إنتاج الغاز سيرتفع لمثليه عند نحو 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد المقبل.

 

 

وأشار إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو يمضي على المسار الصحيح وبشكل جيد جدا.

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