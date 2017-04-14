Arabian business
سياسة واقتصاد

دعوى تعويض بـ4 مليارات دولار ضد بنوك وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
دعوى تعويض بـ4 مليارات دولار ضد بنوك وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.

 

 

وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات وفق رويترز.

 

 

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

 

 

وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.

 

 

وتقول عريضة الدعوى "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة."

 

 

وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات.

 

 

وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.

 

 

وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.

 

 

وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونجرس سمح في سبتمبر أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

الخارجية السعودية تدين إقرار قانون 11 سبتمبر الأمريكي

مجلس الشيوخ يسقط فيتو أوباما ضد مشروع قانون 11 سبتمبر

السعودية قد تؤجل بيع سندات دولية بسبب تصويت أمريكا على تشريع بشأن ضحايا 11 سبتمبر

أوباما يستخدم الفيتو ضد تشريع يسمح بمقاضاة السعودية عن هجمات سبتمبر

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

84 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات

أرامكو السعودية: سوق النفط تقترب من استعادة التوازن

ما هي المهن الجديدة التي بات السعوديون يمارسونها أخيراً؟

25 مليون يورو مكافأة لمعلومات تساعد في تحرير قطريين مختطفين في العراق

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

حظر بيع الحيوانات المفترسة في دبي يوليو القادم

دعوى تعويض بـ4 مليارات دولار ضد بنوك وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »