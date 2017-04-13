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سياسة واقتصاد

السعودية: مليون ريال شرط لدخول مزادات الحرم المكي

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
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السعودية: مليون ريال شرط لدخول مزادات الحرم المكي

اشترطت أمانة مكة المكرمة مبلغ مليون ريال (267 ألف دولار) لدخول مزادات على محلات تجارية بجوار الحرم المكي لضمان عدم تلاعب بعض المستثمرين في الأسعار وانسحابهم في بعض الأوقات.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن أمين نائب الحرم مساعد أمين العاصمة المقدسة لتنمية الاستثمارات إن بعض المزادات في مواقع مختلفة كشفت وجود بعض المزايدين الذين لا دخل لهم بالمزاد، وكان هدفهم عملية التلاعب بالأسعار مقابل ضمانات مالية ضعيفة، وهو الأمر الذي دفع بعض الأشخاص إلى تعطيلها والتلاعب بمؤشراتها المالية.

 

وأضاف "الحرم" قوله "رصدنا بعض التجاوزات ويهمنا سلامة المزادات في مكة كضمان لنجاحها، خاصة أنها في مناطق استثمارية مهمة بجوار الحرم المكي".

 

وتعد العقارات المحيطة بالحرم المكي من أغلى العقارات في العالم نظراً لتوافد ملايين المسلمين سنوياً على الكعبة المشرفة. 

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