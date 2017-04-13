الخدمة المدينة السعودية تعلن أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية رجال

أعلنت وزارة الخدمة المدينة السعودية أنها ستعلن، مساء اليوم الخميس، أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية رجال.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية (رجال) مساء اليوم الخميس.

ودعا "المنيف" المرشحين إلى مطابقة بياناتهم، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس القادم.

وقال إن "المطابقة متاحة في أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومدن المملكة”، موضحاً أنَّ “الدعوة لمطابقة البيانات لا تعني الترشيح النهائي".

وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية في وقتها، كما هو محدد في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية".